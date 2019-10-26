Белоруссия предложила рассмотреть вопрос о проведении конференции по мировым проблемам в 2021 году
12:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия видит большой потенциал у Движения неприсоединения и выступает с рядом инициатив о проведении в рамках организации мероприятий по обсуждению глобальных проблем мироустройства. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, выступая на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку.
"Призываем председателя движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка. Эта встреча будет иметь большое символическое значение, ведь в сентябре 2021 года мы будем отмечать 60-летие Движения неприсоединения", - отметил спикер нижней палаты белорусского парламента.
В Белоруссии, сказал он, считают важным, чтобы организация отметила эту дату принятием и последующей реализацией долгосрочного стратегического документа. "Только активная позиция позволит Движению неприсоединения сохранить и укрепить свою законную роль в мировых делах", - сказал Андрейченко.
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