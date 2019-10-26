В Сирию за последние сутки вернулось около 900 беженцев из Ливана и Иордании

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, 475 - из Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 882 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 407 человек (женщин - 122, детей - 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 475 человек (женщин - 143, детей - 242)", - говорится в сообщении.

По данным российского Минобороны, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,2 га территории и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.



