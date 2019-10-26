Парламент Украины займется в декабре законопроектом о СМИ а интернете
14:30 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о нормах регулирования и контроля работы СМИ в украинском сегменте интернета, как ожидается, поступит на рассмотрение Верховной рады уже в декабре текущего года. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев.
"Я надеюсь, что в средине ноября мы сможем вынести на публичное обсуждение первый вариант законопроекта, и если мы все придем к консенсусу, то в декабре можно будет провести голосование в первом чтении, чтобы снова, пройдя цикл обсуждения, получить уже окончательный законопроект", - приводит его слова издание "Укринформ".
Потураев пояснил, что основной целью документа обозначено определение правового статуса интернет-медиа. "Регуляция должна быть простой: мы должны четко знать, что это медиа, а это - нет. То есть этот законопроект определит, является ли онлайн-медиа средством массой информации и какими именно. А что касается контент- контроля, конечно, он должен быть, иначе мы будем постоянно проигрывать", - подчеркнул политик.
Кроме того, законопроект, по словам депутата, предусматривает и расширение полномочий Национального совета по телерадиовещанию. "Если мы создаем единого медиарегулятора, который займется всеми медиа, то, конечно, полномочия Нацсовета расширяются. Например, сейчас он не регулирует интернет", - заключил парламентарий.
Потураев добавил, что в документе учтут и требования Соглашения об ассоциации с ЕС.
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