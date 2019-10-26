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НОВОСТИ

Акции в поддержку единства Испании собрали сотни человек в Мадриде

15:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни человек приняли участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида в субботу.

Митинг начался в полдень на площади Колон. Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации стала крайне правая партия "Вокс".

Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится в воскресенье. Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии.


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