Акции в поддержку единства Испании собрали сотни человек в Мадриде

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни человек приняли участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида в субботу.

Митинг начался в полдень на площади Колон. Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации стала крайне правая партия "Вокс".

Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится в воскресенье. Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии.



