Акции в поддержку единства Испании собрали сотни человек в Мадриде
15:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотни человек приняли участие в акции в поддержку единства Испании и конституционного порядка в центре Мадрида в субботу.
Митинг начался в полдень на площади Колон. Многие участники акции принесли с собой испанские флаги. Организатором манифестации стала крайне правая партия "Вокс".
Ожидается, что в Барселоне похожая акция состоится в воскресенье. Митинги в поддержку единства Испании проходят после серии протестов сторонников независимости Каталонии.
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