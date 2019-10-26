В Алтайском крае 28 октября пройдет день траура по погибшим в ДТП
15:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
День траура объявлен 28 октября в Алейском районе Алтайского края после ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе, где погибли восемь человек, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.
"Утром 26 октября на территории края произошло серьезное ДТП. <...> В результате ДТП скончались восемь человек. В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура. Расходы по организации похорон берут на себя органы местного самоуправления и соцзащиты края", - сказал он.
ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пресаж", который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Фиат Дукато". По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).
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