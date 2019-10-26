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К поискам пропавшего в Пермском крае самолета подключились добровольцы

16:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет из пермского аэропорта Большое Савино вылетел на поиски пропавшего частного легкого самолета "Сессна", который следовал из Частинского района Пермского края в местный поселок Фролы, также к поискам подключились добровольцы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

"Организованы поисково-спасательные мероприятия: в 16:55 (14:55 мск) в район возможного нахождения воздушного судна вылетел вертолет из аэропорта Б. Савино, также направлены спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю, добровольцы из числа местных жителей", - говорится в сообщении.

В субботу утром частный самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек.

Частинский район расположен в южной части Пермского края, в более 100 км от краевого центра. Поселок Фролы находится в 13 км от Перми.


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