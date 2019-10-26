Продажа с аукциона вазы, подаренной Тэтчер, расстроила бывший президент Кипра
17:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Кипра Георгиос Василиу и его супруга Андрулла разочарованы информацией о продаже с аукционных торгов Christie's ("Кристис") древней вазы, которая была преподнесена главой островной республики премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер (1925-2013). Газета "Филелефтерос" сообщила в субботу, что ушедшую с молотка вазу идентифицировала эксперт в области истории искусства Кипра Мария Пафити.
"Как мой муж, так и я были опечалены, когда услышали от госпожи Пафити, что ваза была продана на аукционных торгах. Это не был просто лишь подарок моего мужа своему другу", - заметила Андрулла Василиу. Бывшая первая леди Кипра подчеркнула, что, поскольку речь идет о подарке главы островного государства британскому лидеру, разрешение на преподнесение которого было получено от кипрского департамента древностей, эта ваза, по ее мнению, должна была и дальше оставаться в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Ваза, преподнесенная 31 год назад в подарок Тэтчер, была выставлена на аукционные торги еще в мае. Оценочная стоимость этого лота составляла от 700 до 1 тыс. фунтов стерлингов, но в итоге артефакт ушел с молотка существенно дороже - за 6 тыс. фунтов стерлингов.
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