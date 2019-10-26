Закончены съемки нового фильма из цикла бондианы - "Твиттер" кинопроекта
17:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die). Сообщение об этом было в субботу размещено на официальной странице кинопроекта в "Твиттере".
"Закончили с "Не время умирать". Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом.
25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда станет последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте МИ6. В этом месяце 51-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона МИ6.
Закончены съемки нового фильма из цикла бондианы - "Твиттер" кинопроекта
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