17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die). Сообщение об этом было в субботу размещено на официальной странице кинопроекта в "Твиттере".

"Закончили с "Не время умирать". Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом.

25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда станет последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте МИ6. В этом месяце 51-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона МИ6.

Закончены съемки нового фильма из цикла бондианы - "Твиттер" кинопроекта