В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям - агентство

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство ЛЕТА в субботу.

По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении, займется выяснением обстоятельств.



