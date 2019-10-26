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В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям - агентство

18:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство ЛЕТА в субботу.

По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении, займется выяснением обстоятельств.


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