В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям - агентство
18:15 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство ЛЕТА в субботу.
По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.
Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении, займется выяснением обстоятельств.
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