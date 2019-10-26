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Комендантский час в столице Чили продлеваться не будет - армия республики

18:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Чили не будет объявлять новый комендантский час в столице в связи с нормализацией ситуации с протестами. Об этом сообщила в субботу армия республики.

"В течение последних дней в Столичном регионе было нормализовано функционирование города и жизнь его жителей благодаря усилиям всех граждан. В связи с этим было принято решение, что нынешняя ситуация позволяет не продлевать комендантский час с настоящего момента", - говорится в заявлении.

По данным радиостанции "Био-Био", комендантский час также прекратит действовать в Вальпараисо, Консепсьоне и ряде других городов. Ограничения на передвижение по улицам в ночные часы действовали в Сантьяго и других регионах с 19 октября.


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