Отмена рейсов и РФ обошлась Грузии в 350 млн долларов - Гахария

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет Грузии с 8 июля, после того как был введен временный запрет на полеты из РФ, потерял 350 млн долларов. Об этом в субботу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети, призывая их активно развивать туризм в своем регионе.

"Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял 350 млн долларов. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за 2 млрд долларов. Это реальные деньги. Из них, наверное, лишь 3% идут на Самегрело. Это потому, что тут нет туристических продуктов. Над этим надо поработать", - сказал Гахария.

По его словам, в регионе необходимо строить гостиницы, а также реконструировать исторические памятники. "В Зугдиди необходимо строить гостиницы, Нокалакеви (город-крепость - прим. ТАСС) надо вовремя восстановить. Тут очень много исторических памятников", - подчеркнул премьер.



