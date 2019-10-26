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По делу о гибели 39 человек ирландской полицией задержан пятый подозреваемый - СМИ

19:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирландская полиция задержала в субботу утром пятого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом в субботу сообщил национальный телеканал Ар-ти-и.

По его данным, мужчина 20-30 лет родом из Северной Ирландии был задержан в порту Дублина по прибытии на пароме из Франции. Отмечается, что ирландские сотрудники правоохранительных органов могут допросить его относительно передвижений прицепа грузовика, в котором были обнаружены тела погибших.

Среди задержанных по этому делу подозреваемых - 25-летний водитель грузовика, который, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела в прицепе. Все задержанные подозреваются в действиях, приведших к смерти 39 человек, и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.

В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры- рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.


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