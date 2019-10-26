По делу о гибели 39 человек ирландской полицией задержан пятый подозреваемый - СМИ
19:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирландская полиция задержала в субботу утром пятого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом в субботу сообщил национальный телеканал Ар-ти-и.
По его данным, мужчина 20-30 лет родом из Северной Ирландии был задержан в порту Дублина по прибытии на пароме из Франции. Отмечается, что ирландские сотрудники правоохранительных органов могут допросить его относительно передвижений прицепа грузовика, в котором были обнаружены тела погибших.
Среди задержанных по этому делу подозреваемых - 25-летний водитель грузовика, который, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела в прицепе. Все задержанные подозреваются в действиях, приведших к смерти 39 человек, и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.
В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры- рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.
Новости
- 20:45 26.10.2019
- Посольство РФ в США призывает власти прекратить охоту на россиян
- 20:30 26.10.2019
- Режим ЧП в стране продлен еще на три месяца президентом Египта - СМИ
- 20:15 26.10.2019
- О планах на инвестиции в РФ рассказала первая женщина миллиардер в Африке
- 19:15 26.10.2019
- Отмена рейсов и РФ обошлась Грузии в 350 млн долларов - Гахария
- 18:45 26.10.2019
- Комендантский час в столице Чили продлеваться не будет - армия республики
- 18:15 26.10.2019
- В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям - агентство
- 17:45 26.10.2019
- Закончены съемки нового фильма из цикла бондианы - "Твиттер" кинопроекта
- 17:15 26.10.2019
- Продажа с аукциона вазы, подаренной Тэтчер, расстроила бывший президент Кипра
- 16:45 26.10.2019
- К поискам пропавшего в Пермском крае самолета подключились добровольцы
- 16:15 26.10.2019
- На вооружение базы РФ в Таджикистане поступил комплекс С-300ПС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать