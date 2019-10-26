О планах на инвестиции в РФ рассказала первая женщина миллиардер в Африке

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ангольский предприниматель и первая по версии Forbes женщина, ставшая миллиардером в Африке, Изабель душ Сантуш считает, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий, и планирует инвестировать в соответствующие отрасли. Русская дочь экс- президента Анголы в интервью ТАСС на полях саммита Россия - Африка рассказала, как бизнесмены с обоих континентов могут наводить мосты сотрудничества, и поделилась своей программой помощи женщинам в Африке.

Она высоко оценила те возможности, которые предоставил саммит и предшествовавший ему экономический форум. "Такой форум создает возможность для диалога не только между Россией и африканскими странами, но и между самими африканскими странами - позволяет им обсуждать вызовы и проблемы, которые перед ними стоят, и искать их решение", - сказала собеседница агентства.



