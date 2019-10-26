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Режим ЧП в стране продлен еще на три месяца президентом Египта - СМИ

20:30 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране два с половиной года назад. Об этом сообщил в субботу новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Одобренный правительством указ вступает в силу по всей республике с 01:00 по местному времени (02:00 мск) 27 октября. Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".


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