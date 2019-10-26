Режим ЧП в стране продлен еще на три месяца президентом Египта - СМИ
20:30 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране два с половиной года назад. Об этом сообщил в субботу новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
Одобренный правительством указ вступает в силу по всей республике с 01:00 по местному времени (02:00 мск) 27 октября. Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".
НОВОСТИ
- 20:15 26.10.2019
- О планах на инвестиции в РФ рассказала первая женщина миллиардер в Африке
- 19:45 26.10.2019
- По делу о гибели 39 человек ирландской полицией задержан пятый подозреваемый - СМИ
- 19:15 26.10.2019
- Отмена рейсов и РФ обошлась Грузии в 350 млн долларов - Гахария
- 18:45 26.10.2019
- Комендантский час в столице Чили продлеваться не будет - армия республики
- 18:15 26.10.2019
- В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям - агентство
- 17:45 26.10.2019
- Закончены съемки нового фильма из цикла бондианы - "Твиттер" кинопроекта
- 17:15 26.10.2019
- Продажа с аукциона вазы, подаренной Тэтчер, расстроила бывший президент Кипра
- 16:45 26.10.2019
- К поискам пропавшего в Пермском крае самолета подключились добровольцы
- 16:15 26.10.2019
- На вооружение базы РФ в Таджикистане поступил комплекс С-300ПС
- 15:45 26.10.2019
- В Алтайском крае 28 октября пройдет день траура по погибшим в ДТП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать