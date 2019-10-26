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Посольство РФ в США призывает власти прекратить охоту на россиян

20:45 26.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское посольство в США в субботу призвало американские власти прекратить охоту за россиянами по всему миру.

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов <...> правового сотрудничества", - сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере" дипломатической миссии.

Таким образом российское посольство прокомментировало заявление посольства США в России, сделанное в связи с освобождением из американской тюрьмы и возвращением в Россию Марии Бутиной. Говоря о деле россиянки, в американской дипломатической миссии, помимо прочего, заявили о справедливости и открытости судебной системы США.


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