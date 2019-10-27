Погода в Москве 27 октября: Теплая осень пока продолжается

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. Ветер западного и юго-западного направлений, 6-11 м/с, местами ожидаются порывы до 20 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.