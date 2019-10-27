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НОВОСТИ

С "высокой степенью уверенности" американцы уничтожили главаря ИГ

08:53 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал "Ньюсуик".

По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям "Ньюсуик", Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

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