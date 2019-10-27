Согласно опросу, россияне предпочитают не давать деньги в долг

10:30 Источник: Газета.Ru

Согласно данным опроса, который устроил «Коммерсантъ», 49,03% россиян не дают деньги в долг. Кроме того, 25,06% опрошенных терпеливо ждут и тактично напоминают о том, что нужно вернуть одолженную сумму. Также 13% респондентов сообщили, что прощают долги. Отмечается, что 7,5% россиян заявили, что им всегда вовремя возвращают деньги.