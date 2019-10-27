В прессе появляются некоторые подробности операции по уничтожению аль-Багдади

11:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракская разведка помогла США установить местонахождение главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило в воскресенье иракское телевидение, передает телеканал "Аль-Хадас".

По данным иракского информационного агентства ИНА, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ИГ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов. Агентство опубликовало фрагмент видео с кадрами нанесения авиаударов.

Как сообщают источники в силовых структурах Ирака, на которые ссылается ИНА, операция в Идлибе была проведена минувшей ночью, она продолжалась полтора часов. Утверждается, что в результате ударов, помимо аль-Багдади, погибли две его жены и еще шесть человек. Вместе с тем со ссылкой на американские источники поступает также информация, что аль-Багдади и его жены погибли от приведенных ими в действие взрывных устройств.