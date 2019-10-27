В прессе появляются некоторые подробности операции по уничтожению аль-Багдади
11:22 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иракская разведка помогла США установить местонахождение главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило в воскресенье иракское телевидение, передает телеканал "Аль-Хадас".
По данным иракского информационного агентства ИНА, в операции по предполагаемой ликвидации главаря ИГ в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов. Агентство опубликовало фрагмент видео с кадрами нанесения авиаударов.
Как сообщают источники в силовых структурах Ирака, на которые ссылается ИНА, операция в Идлибе была проведена минувшей ночью, она продолжалась полтора часов. Утверждается, что в результате ударов, помимо аль-Багдади, погибли две его жены и еще шесть человек. Вместе с тем со ссылкой на американские источники поступает также информация, что аль-Багдади и его жены погибли от приведенных ими в действие взрывных устройств.
НОВОСТИ
- 10:30 27.10.2019
- Согласно опросу, россияне предпочитают не давать деньги в долг
- 08:57 27.10.2019
- Эстония ждет прибытия 18 британских танков для учений НАТО
- 08:53 27.10.2019
- С "высокой степенью уверенности" американцы уничтожили главаря ИГ
- 08:50 27.10.2019
- Погода в Москве 27 октября: Теплая осень пока продолжается
- 20:45 26.10.2019
- Посольство РФ в США призывает власти прекратить охоту на россиян
- 20:30 26.10.2019
- Режим ЧП в стране продлен еще на три месяца президентом Египта - СМИ
- 20:15 26.10.2019
- О планах на инвестиции в РФ рассказала первая женщина миллиардер в Африке
- 19:45 26.10.2019
- По делу о гибели 39 человек ирландской полицией задержан пятый подозреваемый - СМИ
- 19:15 26.10.2019
- Отмена рейсов и РФ обошлась Грузии в 350 млн долларов - Гахария
- 18:45 26.10.2019
- Комендантский час в столице Чили продлеваться не будет - армия республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать