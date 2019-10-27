Военные США более часа бомбили боевиков, прежде, чем послать десант за аль-Бангдади - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция вооруженных сил США, в ходе которой предположительно был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, продолжалась около четырех часов. Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция.

Со слов источника, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. Сначала американские вертолеты в течение полутора часов наносили удары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Бариша в провинции Идлиб. В операции также были задействованы два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Затем к боевым действиям подключились десантники США.