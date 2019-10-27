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Глава Total предсказал, что будет с рынком нефти через 20 лет

14:00 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение использования газа и возобновляемых источников в мировой энергетике приведет через 20 лет к сокращению объема рынка нефти. Об этом заявил глава нефтегазовой корпорации Total ("Тоталь") Патрик Пуянне в опубликованном в воскресенье интервью французской еженедельной газете "Журналь дю диманш".

"Нефть будет оставаться важным энергоносителем еще долгое время. Однако примерно через два десятилетия нефтяной рынок должен начать уменьшаться. При этом рынок газа, напротив, будет значительно расти", - считает он.

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