Глава Total предсказал, что будет с рынком нефти через 20 лет
14:00 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение использования газа и возобновляемых источников в мировой энергетике приведет через 20 лет к сокращению объема рынка нефти. Об этом заявил глава нефтегазовой корпорации Total ("Тоталь") Патрик Пуянне в опубликованном в воскресенье интервью французской еженедельной газете "Журналь дю диманш".
"Нефть будет оставаться важным энергоносителем еще долгое время. Однако примерно через два десятилетия нефтяной рынок должен начать уменьшаться. При этом рынок газа, напротив, будет значительно расти", - считает он.
НОВОСТИ
- 12:32 27.10.2019
- Военные США более часа бомбили боевиков, прежде, чем послать десант за аль-Бангдади - СМИ
- 08:57 27.10.2019
- Эстония ждет прибытия 18 британских танков для учений НАТО
- 19:28 25.10.2019
- Министр обороны Украины считает, что его страна имеет опыт войны с Россией
- 19:00 25.10.2019
- США не оставляют попыток уговорить Турцию отказаться от покупки С-400 - СМИ
- 18:34 25.10.2019
- По данными СМИ, Турция и Россия близки к соглашению о поставке истребителей Су-35
- 16:15 25.10.2019
- Два офицера погибли в результате стрельбы в воинской части Забайкальского края - источник
- 13:20 25.10.2019
- ЗРК С-400 является грозным и смертоносным оружием - NI
- 12:32 25.10.2019
- В ЦАР изучают возможности создания российской военной базы
- 09:00 25.10.2019
- Главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко - источник
- 21:33 24.10.2019
- Представительство НАТО в Москве откроет для себя Facebook
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать