В Барселоне проходят митинги сторонников и противников независимости Каталонии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи сторонников единства Испании присоединились в воскресенье к демонстрации в Барселоне. Организатором митинга стала ассоциация "Каталонское гражданское общество".

Многочисленные политики решили поддержать манифестацию и принять в ней участие. К демонстрации, в частности, присоединился исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, сообщает газета "Паис". Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги и скандируют лозунги в поддержку территориальной целостности страны. По данным стражей порядка, в митинге участвуют 80 тыс. человек.

Одновременно с этой акцией в Барселоне устроили митинг сторонники независимости Каталонии. Организаторами протеста являются так называемые комитеты в защиту республики. Митинги именно этого движения зачастую перерастают в беспорядки. Одна из акций сейчас проходит в районе железнодорожного вокзала Барселоны.