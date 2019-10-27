Ликвидация лидера террористов ИГ готовилась пять месяцев

16:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади началась еще пять месяцев назад со сбора разведывательных данных о точном местонахождении одного из наиболее одиозных экстремистов в мире. Об этом на своей странице в сети "Твиттер" написал в воскресенье командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди.

"Пять месяцев назад на местах проводилась разведка, тщательное исследование и анализ данных", - сообщил он. По его утверждению, аль-Багдади "был ликвидирован в результате совместной операции".

Мазлюм Абди поблагодарил всех, кто "внес свой вклад в эту работу исключительную работу".