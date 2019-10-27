У Минобороны России точных данных о смерти Аль-Багдади нет
17:30 27.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и сомневается в реальности этой операции. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) Абу Бакра аль-Багдади", - заявил Конашенков.
По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе.
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