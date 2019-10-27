В Иране говорят, что Америка уничтожила свое "создание" в лице Аль-Багдади

19:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что США уничтожили собственное создание, ликвидировав главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль- Багдади. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Ничего особенного! Вы просто убили свое собственное создание", - прокомментировал он запись президента США Дональда Трампа в "Твиттере" об уничтожении главаря ИГ.