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НОВОСТИ

Эфир нескольких федеральных каналов могут отключить из-за долгов Первого

08:18 28.10.2019 Источник: Ведомости

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» может прекратить вещание крупнейших российских федеральных телеканалов из-за серьезных финансовых проблем. Причиной этого в телецентре называют многомиллионные долги Первого канала.

Финансовые проблемы, вызванные неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех вещателей Останкинского телецентра (Первый канал, «Матч ТВ», ОТР и НТВ).

Общая сумма задолженности Первого канала перед «Останкино» на данный момент превышает 180 миллионов рублей.

Вера Цветкова


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