Нефтедобытчикам в Арктике Минфин предлагает налоговые льготы
07:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Однако вычет на инфраструктуру будет предоставляться только при цене нефти выше заложенной в бюджет, то есть на данный момент выше 42,4 доллара за баррель.
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