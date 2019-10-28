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Нефтедобытчикам в Арктике Минфин предлагает налоговые льготы

07:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ предлагает предоставлять проектам добычи углеводородов в Арктике вычет по налогу на прибыль для компенсации затрат на инфраструктуру сроком на десять лет начиная с 2020 года. Об этом заявил журналистам глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.

Однако вычет на инфраструктуру будет предоставляться только при цене нефти выше заложенной в бюджет, то есть на данный момент выше 42,4 доллара за баррель. 

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