Нефтедобытчикам в Арктике Минфин предлагает налоговые льготы

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ предлагает предоставлять проектам добычи углеводородов в Арктике вычет по налогу на прибыль для компенсации затрат на инфраструктуру сроком на десять лет начиная с 2020 года. Об этом заявил журналистам глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.



Однако вычет на инфраструктуру будет предоставляться только при цене нефти выше заложенной в бюджет, то есть на данный момент выше 42,4 доллара за баррель.

