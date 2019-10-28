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С останками Аль-Багдади могут поступить также, как с останками Усамы бен Ладена

07:15 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Останки главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник.

Ранее в интервью телекомпании Эн-би-си схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он подчеркнул, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Террорист, которого американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Его тело было сброшено в Аравийское море.

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