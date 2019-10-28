Согласно опросу, более трети российских семей не знают о положенных им льготах

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 35% российских семей с детьми не пользуются положенными по закону социальными мерами поддержки в связи с неосведомленностью об их существовании. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ.

По данным издания, россияне не знают о возможностях получения подарка детьми из многодетных семей и бесплатного посещения музея, парка культуры и отдыха, а также о праве посещать бассейны и спорткомплексы или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Кроме того, россияне также не осведомлены о пособиях для детей родителей-инвалидов: из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%. Как свидетельствуют результаты опроса, в сельской местности о послаблениях также не знают: большинство многодетных семей из сел не осведомлены о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.