0
0
74
НОВОСТИ

Согласно опросу, более трети российских семей не знают о положенных им льготах

07:40 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 35% российских семей с детьми не пользуются положенными по закону социальными мерами поддержки в связи с неосведомленностью об их существовании. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ.

По данным издания, россияне не знают о возможностях получения подарка детьми из многодетных семей и бесплатного посещения музея, парка культуры и отдыха, а также о праве посещать бассейны и спорткомплексы или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Кроме того, россияне также не осведомлены о пособиях для детей родителей-инвалидов: из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%. Как свидетельствуют результаты опроса, в сельской местности о послаблениях также не знают: большинство многодетных семей из сел не осведомлены о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 28.10.2019
Просьбы россиян о политическом убежище в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре
0
5
09:00 28.10.2019
Умер писатель Владимир Буковский
0
24
08:55 28.10.2019
Росстат привел данные по уровню безработицы в разных регионах России
0
35
08:40 28.10.2019
Изменения климата в Арктике приводит к росту опасных природных явлений
0
64
08:20 28.10.2019
В Казахстане четыре человека пытались продать более 240 кг уранового концентрата
0
71
08:18 28.10.2019
Эфир нескольких федеральных каналов могут отключить из-за долгов Первого
0
114
08:00 28.10.2019
Погода в Москве в понедельник может быть прохладной и ветреной
0
73
07:15 28.10.2019
С останками Аль-Багдади могут поступить также, как с останками Усамы бен Ладена
0
80
07:00 28.10.2019
Нефтедобытчикам в Арктике Минфин предлагает налоговые льготы
0
90
19:33 27.10.2019
В Иране говорят, что Америка уничтожила свое "создание" в лице Аль-Багдади
0
790

Возврат к списку