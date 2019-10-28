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Погода в Москве в понедельник может быть прохладной и ветреной

08:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветреная и прохладная погода ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 1 градуса. Местами возможны небольшие осадки.

Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

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