В Казахстане четыре человека пытались продать более 240 кг уранового концентрата

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Казахстана задержали четырех человек, пытавшихся сбыть более 240 кг похищенного уранового концентрата. Об этом сообщила пресс- служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в понедельник.

"23 октября сотрудниками КНБ Казахстана на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг уранового концентрата. В результате специальной операции с поличным задержаны четыре участника преступной группы", - говорится в сообщении.