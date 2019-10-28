Изменения климата в Арктике приводит к росту опасных природных явлений

08:40 Источник: Интерфакс

Климат в Арктике меняется быстрее, чем в целом на Земле, это приводит к росту опасных гидрометеорологических явлений, сообщил директор ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров.

"В последнее время климатические изменения наблюдаются повсеместно, важно, что в Артике они происходят значительно быстрее, от двух до четырех раз быстрее, в зависимости от региона. Максимальная скорость изменения наблюдается в районе Таймыра", - сказал Макаров в понедельник во Владивостоке, на собрании, посвященном завершению экспедиции "Трансарктика-2019".

Он отметил, что изменения климата приводят к "росту количества опасных гидрометеорологических явлений в российской Артике". "Меняются ледовые условия в акватории Северного Ледовитого океана, с одной стороны количество льда немного уменьшается, с другой стороны - наблюдаем рост количества опасных ледовых явлений, увеличивается количество айсбергов, сложнее определять дрейф, сжатие", - сказал Макаров.