Умер писатель Владимир Буковский
09:00 28.10.2019 Источник: Lenta.ru
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Причиной смерти Буковского стал сердечный приступ. Он скончался в больнице в Кембридже 27 октября в 21:30 по местному времени (00:30 по московскому), говорится в сообщении. Отмечается, что в последние годы у писателя были проблемы со здоровьем.
«В то время, когда многие молодые россияне испытывали ностальгию по железному кулаку Иосифа Сталина, Буковский был образцом для подражания новому поколению несогласных в его родной стране», — говорится в сообщении.
Владимир Буковский был одним из участников диссидентского движения в СССР. В 1963 году был арестован за изготовление запрещенной литературы, после чего его отправили на принудительное лечение в психбольницу. Всего в тюрьмах и на принудительном лечении провел около 12 лет. В 1976 году Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого жил в Великобритании. Lenta.Ru
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