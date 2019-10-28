Умер писатель Владимир Буковский

09:00 Источник: Lenta.ru

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Причиной смерти Буковского стал сердечный приступ. Он скончался в больнице в Кембридже 27 октября в 21:30 по местному времени (00:30 по московскому), говорится в сообщении. Отмечается, что в последние годы у писателя были проблемы со здоровьем.



«В то время, когда многие молодые россияне испытывали ностальгию по железному кулаку Иосифа Сталина, Буковский был образцом для подражания новому поколению несогласных в его родной стране», — говорится в сообщении.



Владимир Буковский был одним из участников диссидентского движения в СССР. В 1963 году был арестован за изготовление запрещенной литературы, после чего его отправили на принудительное лечение в психбольницу. Всего в тюрьмах и на принудительном лечении провел около 12 лет. В 1976 году Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого жил в Великобритании. Lenta.Ru

