Просьбы россиян о политическом убежище в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре
09:05 28.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Такое решение принято из-за тенденции туристов подавать такую просьбу сразу после въезда в государство, что позволяет им законно работать, пояснили в ведомстве. Коммерсантъ
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