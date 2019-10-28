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Просьбы россиян о политическом убежище в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре

09:05 28.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Просьбы граждан России о предоставлении политического убежища в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре, говорится в заявлении управления по делам регистрации населения и иммиграции.

Такое решение принято из-за тенденции туристов подавать такую просьбу сразу после въезда в государство, что позволяет им законно работать, пояснили в ведомстве.  Коммерсантъ

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