Росстат привел данные по уровню безработицы в разных регионах России

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый низкий уровень безработицы в июне - августе наблюдался в Москве и Санкт- Петербурге, а самый высокий - в Ингушетии, Чечне и Республике Северная Осетия-Алания. Такие данные приводятся в материалах Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы составила в этот период времени 75,5 млн человек, из них 3,3 млн, или 4,4% населения, числились как безработные.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа - в целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, Чеченской Республике - 13,4%, Республике Северная Осетия-Алания - 12,6%.