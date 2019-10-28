Минэкономразвития выступило против "налога Чубайса"
09:20 28.10.2019 Источник: РБК
Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство.
Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. У РБК есть копия, информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.
Ранее Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
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