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НОВОСТИ

Минэкономразвития выступило против "налога Чубайса"

09:20 28.10.2019 Источник: РБК

Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство.

Об этом говорится в письме заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство. У РБК есть копия, информацию также подтвердил источник в одной из компаний, сотрудники которой участвовали в обсуждении документа.

Ранее Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. 

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