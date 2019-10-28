Представители украинских незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из Золотого
09:32 28.10.2019 Источник: Известия
Замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил, что представители незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из села Золотое в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Троян назвал боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркнул законный характер имеющегося у них на руках оружия. По его словам, в настоящий момент в Золотом находится «группа волонтеров без оружия», передает телеканал «360».
26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое Луганской области, где побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. В том числе он встретился там с вооруженными радикалами, разговор с которыми прошел на повышенных тонах. Президент Украины потребовал от бойцов не мешать разведению войск. Известия
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