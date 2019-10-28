Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дэвиду Линчу вручили почётный «Оскар». Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Режиссёра отметили за выдающийся вклад в кинематограф.

Кроме того, почётная награда была вручена итальянскому режиссёру Лине Вертмюллер и американскому актёру Уэсу Стьюди.



Дэвид Линч четыре раза выдвигался на соискание премии: три раза как лучший режиссёр за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». До этого у него не было ни одной статуэтки.



Почётный «Оскар» ежегодно присуждается кинематографистам за яркий вклад в искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. Говорит Москва

