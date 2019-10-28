Дэвид Линч получил почетный "Оскар"
10:00 28.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дэвиду Линчу вручили почётный «Оскар». Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Режиссёра отметили за выдающийся вклад в кинематограф.
Кроме того, почётная награда была вручена итальянскому режиссёру Лине Вертмюллер и американскому актёру Уэсу Стьюди.
Дэвид Линч четыре раза выдвигался на соискание премии: три раза как лучший режиссёр за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». До этого у него не было ни одной статуэтки.
Почётный «Оскар» ежегодно присуждается кинематографистам за яркий вклад в искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:32 28.10.2019
- Информация о местонахождении аль-Багдади была получена после допроса одной из его жен - NYT
- 10:20 28.10.2019
- США отказали России в передаче летчика Ярошенко
- 10:05 28.10.2019
- Япония намерена создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Арктике
- 09:32 28.10.2019
- Представители украинских незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из Золотого
- 09:20 28.10.2019
- Минэкономразвития выступило против "налога Чубайса"
- 09:05 28.10.2019
- Просьбы россиян о политическом убежище в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре
- 09:00 28.10.2019
- Умер писатель Владимир Буковский
- 08:55 28.10.2019
- Росстат привел данные по уровню безработицы в разных регионах России
- 08:40 28.10.2019
- Изменения климата в Арктике приводят к росту опасных природных явлений
- 08:20 28.10.2019
- В Казахстане четыре человека пытались продать более 240 кг уранового концентрата
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать