Япония намерена создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Арктике

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии планирует создать собственную систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане, чтобы в будущем использовать этот маршрут для транспортировки грузов. Об этом в понедельник сообщила газета "Иомиури".

По ее сведениям, в рамках проекта будет построен новый ледокол, на который установят специальные радары для мониторинга водной поверхности и измерения толщины льда. На основе этих данных, а также информации со спутников будет вырабатываться наиболее оптимальный и безопасный маршрут для торговых судов с минимальными затратами на топливо.



Сейчас у Японии есть исследовательское судно "Мирай", которое могло бы подойти для подобных целей. Однако его возможностей недостаточно для перемещения в Северном Ледовитом океане в любой сезон. В связи с этим было принято решение построить новый ледокол к концу 2020 года. На создание самой системы мониторинга из государственного бюджета на текущий год выделено порядка 650 млн иен (6 млн долларов).



Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию сотрудничества с РФ в области освоения Северного морского пути, в том числе с целью транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). 29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта.

