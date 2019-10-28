США отказали России в передаче летчика Ярошенко

10:20 Источник: Известия

США отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко (документ есть в распоряжении «Известий»). Сообщить семье о решении, которое принималось около полугода, Вашингтон решил в тот самый день, когда домой вернулась другая российская заключенная — Мария Бутина. Близкие летчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены. Сам Ярошенко рассказал «Известиям», что не может поверить в отказ.

«7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут. Соединенные Штаты приняли такое решение исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений». Так говорится в письме начальника департамента международных переводов Паулы Вульф на имя своей российской коллеги из Министерства юстиции РФ Александры Дроновой.