Информация о местонахождении аль-Багдади была получена после допроса одной из его жен - NYT

10:32 Источник: Эхо Москвы

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено на территории РФ) аль-Багдади была получена после допроса одной из его жён, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

Вчера президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади ликвидирован в ходе американской спецоперации. Трамп поблагодарил за содействие Россию, Ирак, Сирию и Турцию.

Между тем, Министерство обороны России заявило, что не помогало США. Российские военные считают, что смерть аль-Багдади не окажет оперативного влияния на обстановку в Сирии. Эхо Москвы