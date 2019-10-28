Информация о местонахождении аль-Багдади была получена после допроса одной из его жен - NYT
10:32 28.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено на территории РФ) аль-Багдади была получена после допроса одной из его жён, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Вчера президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади ликвидирован в ходе американской спецоперации. Трамп поблагодарил за содействие Россию, Ирак, Сирию и Турцию.
Между тем, Министерство обороны России заявило, что не помогало США. Российские военные считают, что смерть аль-Багдади не окажет оперативного влияния на обстановку в Сирии. Эхо Москвы
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