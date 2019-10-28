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Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

11:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

"Воздушное судно Cessna-172 обнаружено поисковой группой ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района. К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении.

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