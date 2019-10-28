Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату предъявлено обвинение в убийстве
11:20 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные следователи предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, арестованному за стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в Читинском гарнизонном военном суде, который санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря.
"В отношении Шамсутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал представитель суда.
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