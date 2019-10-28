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Во Франции в грузовике с холодильной камерой обнаружили восемь мигрантов, в т. ч. детей

11:32 28.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь мигрантов, четверо из них — дети. Все они с обморожением доставлены в больницу. Температура воздуха в холодильнике была -7, пишет газета Le Parisien. Людей в грузовике обнаружили при досмотре в порту Кале, когда фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию.

Недавно в этой стране был найден грузовик с контейнером, внутри которого было 39 погибших нелегальных мигрантов.  Эхо Москвы

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