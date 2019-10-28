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Кабмин создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте

12:05 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте (Республика Крым). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тыс. квадратных метров.

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