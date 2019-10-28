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Прекращено дело о лишении родительских прав супругов, пришедших с ребенком на несогласованную акцию

12:20 28.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дело о лишении родительских прав супругов Проказовых прекращено. Речь идёт о семейной паре, которая пришла на несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля вместе с годовалым ребёнком.

По версии следствия, родители подвергли свою дочь опасности.

«Следствие прекратило уголовное дело об оставлении в опасности несовершеннолетнего», — сообщил адвокат пары.

Ранее отец ребёнка Дмитрий Проказов заявлял, что в мероприятии не участвовал. При этом прокуратура настаивала, что супруги злоупотребили родительскими правами, передав ребёнка одному из активистов, чтобы он беспрепятственно вышел из оцепления. Проказовы называли его своим родственником.

Надзорное ведомство просило помимо Проказовых лишить родительских прав и супругов Хомских, которые пришли с дочерьми на акцию протеста 3 августа. Районный суд удовлетворять иск отказался.  Говорит Москва

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