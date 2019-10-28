На первое место в списке дружественных стран россияне поставили Китай - опрос
12:32 28.10.2019
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.
На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45%, в 2018г. — 50%). Также в ТОП-3 вошли Беларусь (30%, в 2018г. — 20%) и Казахстан (21%, в 2018 г. — 15%). На 5 п.п. по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13%).
Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом.
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комментарии(1)
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evgeny kulakov 13:37 28.10.2019
И совершенно справедливо. Нравится нам Китай и китайцы или не нравится, но в настоящее время, кроме Белоруссии и Казахстана, это единственная страна, которая может рассматриваться как союзник.
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