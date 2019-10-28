На первое место в списке дружественных стран россияне поставили Китай - опрос

12:32

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.

На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45%, в 2018г. — 50%). Также в ТОП-3 вошли Беларусь (30%, в 2018г. — 20%) и Казахстан (21%, в 2018 г. — 15%). На 5 п.п. по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13%).

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом.

