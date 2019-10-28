27 стран ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года - Туск
13:00 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.
"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года", - сказал он.
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