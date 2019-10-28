Армения на четверть увеличит расходы на оборону

13:05 Источник: Интерфакс

Правительство Армении в 2020 году увеличит расходы на оборону на 25,3%, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в понедельник.

"По линии военных расходов есть законодательное регулирование. Эти расходы не должны превышать 4% от ВВП. В военной сфере расходы в 2020 году будут подчиняться иной логике", - сказал Пашинян на обсуждении проекта госбюджета на следующий год в профильных комитетах парламента Армении. По его словам, ощутимые результаты в сфере борьбы с коррупцией позволят Армении нарастить расходы в оборонной сфере.

В госбюджете Армении 2019 года на оборонные расходы было выделено 300 млрд 437 млн драмов (около $629,5 млн).

