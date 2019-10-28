Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
13:20 28.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.
"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в перечне поручений.
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